TARİŞ Üzüm Birliği Ortaklarına Fiyat Farkı Müjdesi

TARİŞ Üzüm Birliğinden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ortaklarına sevindirici haber geldi. Birlik, kooperatiflere üzüm yatıran ortaklara vaat edilen 5 TL'lik fiyat farkını 5 Haziran 2024 Çarşamba günü ortakların hesabına yatıracak. Yatırılacak fiyat farkının toplam 65 milyon TL olduğu belirtildi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, TARİŞ Entegre tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Ferhat Şen, daha sonra basına tesisleri gezdirdi. Ferhat Şen, geçtiğimiz Kasım ayında göreve geldikten sonra ortaklara vaat ettikleri 5 TL'lik fiyat farkını 5 Haziran 2024 Çarşamba günü ortakların hesabına yatıracaklarını söyledi. Şen, 5 TL'lik farkın birliğe maliyetinin 65 milyon TL olduğunu belirtti.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, birlik yönetim kurulu üyeleri ve birlik genel müdürüyle birlikte TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda göreve geldikleri tarihte ortaklara vaat ettikleri 5 TL'lik fiyat farkını ödemeye başlayacaklarının müjdesini veren Şen, "Kooperatiflerimize üzüm yatıran ortaklarımıza vaat ettiğimiz 5 TL'lik fiyat farklarını 5 Haziran 2024 Çarşamba tarihinde ortaklarımızın hesaplarına yatıracağız. Ortaklarımıza hayırlı olsun" dedi.

TARİŞ Üzüm Birliğini hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Şen, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını, sirke-pekmez işletmesinde üretimi 60 milyon TL'ye çıkaracak yatırım planladıklarını söyledi. - MANİSA