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Tariş Üzüm Birliği, çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını açıkladı

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Tariş Üzüm Birliği, çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını 100 lira olarak açıkladı. Başkan Ferhat Şen, fiyatın piyasa fiyatları ve rekolteler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.

Tariş Üzüm Birliği, çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını 100 lira olarak açıkladı.

Alaşehir Tariş Entegre Üzüm İşletmesi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, fiyatı belirlerken çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının yanı sıra ülke ve dünya rekoltelerinin de dikkate alındığını söyledi.

Kalite bazında alım fiyatlarını daha sonra belirleneceğini aktaran Şen, "Bu sene çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 2023 yılı ürünü ile aynı seviyede veya biraz fazla gerçekleşmesini bekliyoruz. 2024 yılı sezonunda, özellikle ürünün hasat edildiği ilk dönemde ihracatçı ve tüccarın üzüm tedarik etmek için yoğun bir çaba içine girmelerini bekliyoruz." dedi.

Şen, kooperatif ortaklarına hasat öncesi ve hasat sırasındaki masraflarına katkıda bulunmak amacıyla nakdi destek sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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