TARİŞ Söke Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

TARİŞ Söke 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 2024-2025 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı.

Tariş Söke tesislerinde yapılan genel kurula bakanlık temsilcileri ve üretici ortaklar katılırken, diban başkanlığını A. Kaan Akın, divan katipliklerini ise Mustafa Balıkçı ve Zihni Karalar yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından genel kurulda açılış konuşmasını Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer yaptı. İklimsel ve fiyat olarak son yılların en kötü sezonunu yaşadıklarını belirten Başkan İsmail Özer, TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi olarak ellerinden gelen tüm cefakarlık ve fedakarlığı gösterdiklerine inandığını söyledi.

Tüm Ege'de tahminlerin en az yüzde 15 altında rekolte düşüşü olmasına rağmen tatmin edici bir pamuk alımı gerçekleştirdiklerini belirten Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Hepimiz aynı gemideyiz. Üç yıldır aynı fiyata pamuk satıyoruz. Girdi maliyetlerimiz ise çok yükseldi. Ancak biz Söke Kooperatifi olarak her zaman üretici ortağımızın yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Kısa bir süre önce yaptığım açıklamada belirtmiştim; devlet bir an önce yeni bir destekleme modeli geliştirmeli ve pamuk üreticisine destek vermelidir" dedi.

"Buğday üreticisi dert etmesin"

Önümüzdeki sezon için Söke'de 200 bin dekarı aşan bir buğday ekimi yapıldığını belirten Başkan Özer, "Söke için buğday kaçınılmaz oldu. Hakkaniyet çerçevesinde üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayçiçeği alımına da devam edeceğiz. Buğday kısmında üreticilerin şüphesi olmasın, ana sözleşmeye buğday ile ilgili bir madde eklenmesi için çalışmamız var. Ayrıca buğday üreticisine gübrede destek olacağız. Gübre düşünceniz olmasın" dedi.

"Birlik bizi yok saymaya çalışıyor ama nafile"

TARİŞ Pamuk Birliği ile yaşanan sıkıntılara da değinen TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; Söke'nin sadece TARİŞ Birliğin en büyük kooperatifi olmasının yanında Türkiye'deki en büyük kooperatif olduğunun altını çizdi. 'Pamuk Birliği Söke'yi dışlarken, adeta Söke'ye eziyet ediyor' diyen Başkan Özer, "Sıra yokken çekirdeklerimizi bekletiyor. Şoförlerimize yemek dahi vermiyor. Yandaş kooperatiflere bir iki delege çıkarmak için destek verenler, Söke'yi kapatmaya çalışıyor. Yıllardır Birliği Söke ayakta tutmasına rağmen, nedir bu Söke düşmanlığı anlamak mümkün değil. Bir çırçır fabrikasına milyonlarca lira avans verirken, en büyük kooperatifine bir lira destek yok. Bunu söyleyince 'istemediniz ki' diyorlar" dedi.

"Söke'deki muhalefete de seslendi"

Söke'de kendilerine muhalif olan kesime 'İzmir seviciliğini bırakın' diyerek seslenen Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Birliğin Söke'ye yaptıklarını görmezden gelmeyin. Muhalefet yaparken, Söke'ye zarar vermeyin. Ocak ayında yapılacak birlik genel kurulunda gelin hep beraber Söke çiftçisi ve ortağı olarak hesap soralım" dedi.

Konuşmanın ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Kooperatifin faaliyet, finansman tabloları ve denetim raporları okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda bazı işletmelerin üzerine güneş enerji panelleri kurulması gibi yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verildi. - AYDIN