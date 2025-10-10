Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer'den Sert Açıklamalar: 'İstifa da Bir Erdemdir'

Tariş Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Tariş Pamuk Birliği'nde yürütülen zimmet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Başkan Özer, "Ya üreticiye ve yargıya hesap verin, ya da unutmayın; istifa da bir erdemdir" sözleriyle TARİŞ Pamuk Birliği Başkan ve yönetimini istifaya davet etti.

Yaklaşık dört ay önce kamuoyuna yansıyan ve Tariş Pamuk Birliği'ni sarsan zimmet ve yolsuzluk soruşturmasının yeni bir evreye geçtiğini hatırlatan Özer, "58 milyon lira gibi bir rakam üreticinin hakkının gasp edilmesine neden olmuştur" dedi. Usulsüz nakit avans yöntemiyle üretici kaynaklarının kişisel menfaatlere alet edildiğini vurgulayan TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer, "Bu usulle nemalanmaya çalışmak, toprak emekçisi kardeşlerime ihanettir. Gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Siz, üreticinin alın terini menfaatleriniz uğruna heba ettiniz. Adalet bu ihanetin gereğini yapmaktan imtina etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Tariş Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın ve yönetimini sessizlikle suçlayan Özer, "İsnatlara karşı sükut etmek, her zaman başka gerçeklerin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Orçun Olgaç'ın beyanları göstermiştir ki, artık tuz kokmuştur. O koltuklar üreticinin hakkını gasp edenlere dar gelecektir. Hesabı yargıya, Tariş ortaklarına ve delegasyonuna vermek asli görevinizdir. ya şeffaf bir şekilde hesap verin, ya da unutmayın; istifa da bir erdemdir" dedi.

Özer, üreticinin hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Ömrünü Tariş üretimine adamış tüm paydaşlarımız bilsin ki, kimse üreticinin geleceğini yok edemez. Babasının mirası olsa bu kadar kolay harcayamazdı. Biz buna izin vermeyeceğiz. Acziyetlerini gizlemek için bize saldıranlar, suçüstü yakalanmış olmanın telaşını yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun, üreticinin hakkını savunacağız. Kapı kapı gezip icazet arayanların adaleti geciktirme çabaları beyhudedir. Gerçekler artık gün yüzüne çıkmıştır. Adaletin tecellisinden kaçamayacaksınız" dedi.

Tariş Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, tüm üreticilere birlik çağrısında bulunarak, "Bir olacağız, birlikte olacağız. Tariş'in yarınlarını kurtaracağız" diye konuştu. - AYDIN