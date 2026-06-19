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TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları nisanda arttı

TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları nisanda arttı
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TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyatları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97, aylık bazda ise yüzde 5,61 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış gübre ve toprak geliştiricilerde, aylık artış ise enerji ve yağlayıcılarda kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 38,97, aylık yüzde 5,61 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,80 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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