Tarımsal Girdi Fiyatları Mart'ta Yükseldi

Tarımsal Girdi Fiyatları Mart'ta Yükseldi
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tarımsal girdi fiyatları mart ayında yıllık %29,73, aylık %1,80 artış gösterdi. Veteriner harcamalarında en yüksek artış kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının mart ayında yıllık yüzde 29,73, aylık yüzde 1,80 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 55,87 artışla veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile veteriner harcamaları oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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