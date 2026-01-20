Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım Ayında Yıllık Yüzde 34,24 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,24, aylık ise yüzde 1,84 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,44 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi de yüzde 1,10 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.