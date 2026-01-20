Haberler

Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım Ayında Yıllık Yüzde 34,24 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık olarak yüzde 34,24 arttığını ve aylık bazda yüzde 1,84 yükseldiğini açıkladı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler ile tarımsal yatırımların maliyetleri artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,24, aylık ise yüzde 1,84 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,44 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi de yüzde 1,10 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı dahil 4 kişi gözaltında
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti