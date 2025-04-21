Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 28,92 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 28,92 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-GFE, bir önceki yıla göre yüzde 28,92 artış gösterirken, aylık artış yüzde 2,35 olarak belirlendi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 28,92 arttı, aylık yüzde 2,35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,40 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.