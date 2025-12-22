Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,66 arttı, aylık yüzde 2,04 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,30 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,19 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,33 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,61 artış ile veteriner harcamaları oldu. - İSTANBUL