Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Aralık Ayında Yıllık Yüzde 33,15 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2025 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 33,15 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Buna göre Tarım-GFE, aralık ayında aylık yüzde 1,30, yıllık yüzde 33,15 oranında arttı.

Tarım-GFE, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 artış kaydetti.

Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış oldu.

En yüksek artış veteriner harcamalarında

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 72,78 artış ile veteriner harcamaları oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 6,43 artış ile yine veteriner harcamaları olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA