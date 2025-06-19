Tarımda Gençlerin Rolü ve Geleceği

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geleceğini sağlam temellere oturtmak için gençlerin sektörde etkin bir rol üstlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler, gençlerin tarımı bir gelecek mesleği olarak benimsemelerinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Tarım sektöründeki yaş ortalaması giderek yükselmekte ve kırsaldan kente göç nedeniyle üretici sayısında azalma yaşanmaktadır" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada "Tarımın geleceğini sağlam temellere oturtmak için gençlerin sektörde etkin bir rol üstlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler, gençlerin tarımı bir gelecek mesleği olarak benimsemelerinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Tarım sektöründeki yaş ortalaması giderek yükselmekte ve kırsaldan kente göç nedeniyle üretici sayısında azalma yaşanmaktadır. Bu durum, gıda üretiminin geleceği ve sürdürülebilirliği için tehlikelidir. Oysa ki genç nüfus, yeniliklere açık yapıları, teknolojiye yatkınlıkları ve enerjileri ile tarım sektörüne yeni bir soluk getirebilir. Geleneksel yöntemlerin modern tekniklerle buluşması, dijital tarım uygulamalarının daha hızlı benimsenmesi ve verimliliğin artırılması için gençlerin sektöre kazandırılması şarttır" diye konuştu.

Doğan, şöyle devam etti:

"Gençlerin tarıma yönelmesi sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel açıdan da birçok fayda sağlayacaktır. Tarımın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olan genç girişimciler, üretim süreçlerine yenilikçi çözümler getirerek tarımın dönüşümüne öncülük edebilir. Akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim modelleri, organik tarım uygulamaları ve alternatif ürün çeşitlendirmeleri gibi alanlarda gençlerin etkinliği sektörü ileriye taşıyacaktır. Bu amaç doğrultusunda, gençlerin tarıma yönelmesi için bazı önemli adımların atılması gerekmektedir. Tarım gençler için cazip bir kariyer alternatifi haline getirilmelidir. Tarım eğitiminin daha erken yaşlarda başlaması, tarım teknolojileri ve girişimcilik odaklı eğitim programlarının artırılması önemlidir. Genç çiftçilere yönelik, sosyal güvencenin devlet tarafından ödenmesi, özel teşvikler, hibe programları ve düşük faizli finansman ile imkanları arttırılmalı; tarımda teknoloji kullanımı kolaylaştırılmalıdır. Bir çok kırsalda lise olmadığı için çiftçiler çocuklarını okutmak için göç edebiliyor, bunu önlemek için çok nüfuslu kırsal yerleşimlerde lise eğitimi de verilmelidir. Ayrıca yaşam kalitesinin artırılması, da gençlerin tarımsal üretime yönelmesini destekleyecektir."

Doğan, "Gelecek, gençlerin ellerinde şekillenecek. Tarımda genç bir neslin varlığı; verimli üretim, yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir kalkınma demektir. Bu yüzden tarımı yalnızca bir geçim kaynağı değil, bir yaşam biçimi, bir stratejik sektör olarak görüp gençlerimize bunu anlatmalı, onların önünü açmalıyız. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak Çukurova'nın bereketli topraklarında gençlerin enerjisiyle tarımın geleceğini daha parlak hale getirmek için çalışmalar yapmaya, gençlerimizin tarıma yönelmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki gençlerin olduğu bir tarım, güçlü bir gelecek demektir" diye konuştu. - ADANA