Tarımda dron ile ilaçlama verim kaybını engelliyor

Tarımsal üretimde hububattaki verim ve kaliteyi arttırmak, maliyetleri azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla (ZİHA) üretimde maliyetler azaltılırken, dekarda yüzde 3 seviyelerinde verim kaybının önüne geçilebiliyor.

Türkiye'de tarımda verimli, kaliteli ürün ve tasarruf için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarda yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan tarım başkenti Konya'da, ekili ürünlerin ilaçlanmasında Zirai İnsansız Hava Araçları da kullanılıyor. Bu dronların rekolte kaybını engellediğini anlatan dron pilotu ziraat mühendisi Servet İlgin, "Üretimi yapılan bitkilerin traktör ile ilaçlama yapıldığı zaman minimum dekarda yüzde 3 verim kaybı yani rekolte kaybı yaşayabiliriz. Artan akaryakıt fiyatlarıyla tasarrufa gitmek için önemli bir rol oynuyor. Cihazımız şarj yani elektrikle çalışıyor. Bu sayede daha düşük maliyet ve zamandan yüksek tasarruf edebiliyoruz. Bu gün cihazımız saatte 60 dekara kadar yer ilaçlayabilir. Bundan daha büyük cihazlarımız ise saatte 240 dekarlık bir alan ilaçlayabiliyor" dedi.

Zirai insansız hava araçlarıyla bir çok alanla çalışma yapılabileceğini aktaran ziraat mühendisi Servet İlgin, "Bu cihazla ilaçlama, bitki besleme uygulaması, katı gübresi uygulaması yapılabilir. Yani çiftçi diliyle üre, şeker ve dap diye adlandırılan gübrelerin uygulamasını yapabilirsiniz. Yani araziler çamurlu olduğunda ve traktör ile girilemeyen alanlarda gübreleme yapılabilir. Geçen yıl denemelerini yaptık. Yaklaşık 70 bin dekarlık alanda ilaçlama yaptık. Daha sonra çiftçilerimizle tekrar görüşmelerde ise yüzde 99 bir memnuniyet oldu. Çünkü zamanında ve istediği alanda ilaçlama yapabiliyor çiftçilerimiz" şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Şu anda enerji maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı ilaç atımında kullanılan mazot tüketimini azaltacak. İkinci olarak dron ile ilaçlamada ilaç kullanımı biraz daha azalacak. Tabii ilaç ve tohum fiyatları da yükseldi. Bu tarz çalışmalarla çiftçilerimizin ekonomik yönde yüksek oranda katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - KONYA