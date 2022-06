Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor - Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çöplerden arındırdığı atıl durumdaki araziyi tarıma kazandıran Aynur Çakar, yetiştirdiği organik ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlçede "Aynur abla" ismiyle tescilli manda yoğurdu üreticisi olarak tanınan evli ve 3 çocuk sahibi 58 yaşındaki Çakar, eşi Şenol Çakar (60) ile 5 yıl önce Milli Emlak'a ait 100 dönümlük alanın 25 dönümünü kiraladı.

İş makineleriyle çöplerden arındırdığı arazinin daha sonra toprak analizlerini yaptıran Çakar, Çaycuma İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çaycuma Ziraat Odası'nın kontrolü ve desteğiyle 2 yıl önce ekim yapmaya başladı.

Yetiştirdiği fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, maydanoz, çilek, roka, mısır ve ayçiçeği gibi pek çok organik ürünü hem dükkanı hem de sosyal medya aracılığıyla müşterilerine ulaştıran Çakar, azmi ve çalışkanlığıyla kadınlara örnek oluyor.

Bu yıl arazisine sadece yerli tohumlar eken Çakar, başarılı bir hasat sezonu bekliyor.

"İnsanların tarıma tekrar dönüş yapmaları gerekiyor"

Aynur Çakar, AA muhabirine, "Şu ana kadar her şey güzel gitti, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu zamana kadar manda yoğurduyla bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da yerli tohumlarla, tarımla da ilçemizdeki değerli toprakların adını duyurmaya çalışacağız." dedi.

Tarımın her geçen yıl önemli hale geldiğini dile getiren Çakar, "Çoğu insanımız köylerindeki topraklarını bırakıp büyük şehirlere gidiyorlardı ama artık tarım bizim için hazine oldu. İnsanların kendi topraklarına dönüp bu değerli topraklarımızı işleyip büyük şehirlerden kazanacakları paranın kat kat mislini kendi topraklarında, ailelerinin yanında kazanmaları mümkün." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerine ürünler gönderdiğini ve yoğun talep gördüğünü aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Yerli tohumdan diktiğimiz fasulye, domates, patlıcan, biber yani aklınıza gelebilecek her şeyimiz var. İnşallah güzel hasat alırsak emeğimizin karşılığını almış olacağız. Elimizden geldiğince, yettiği kadar her yere göndermeye çalışıyoruz. Keşke daha fazla üretebilsek de gelen her talebe karşılık verebilsek. Biz gücümüzün yettiği yere kadar yapabiliyoruz. İnsanlar yerli tohumla yapılan bütün çalışmalarda karşılığını bulacaklar, insanların tarıma tekrar dönüş yapmaları gerekiyor çünkü her şey toprakta. Bizim için de önemli olan bu."

"Bu girişimin başarılı olacağına inanıyoruz"

Şenol Çakar da eşiyle kiraladıkları arazide yerli tohumla mısır ektiklerini, başarılı olduklarını görünce sebzeye yöneldiklerini anlattı.

Artık gıdaya ulaşabilmenin zor olduğuna dikkati çeken Çakar, "Sağlıklı ürünlerin üretilmesi için eşim bir girişimde bulundu. Bu girişimin başarılı olacağına inanıyoruz. Milli Emlak Müdürlüğünün çok büyük katkısı var çünkü buralar atıl, boş vaziyetteydi. Emeğimiz, alın terimiz var. Bu alın teri olduğu sürece insanlarımıza faydalı ürünler üretmeye devam edeceğiz. Altın fışkırıyor yerden. Siz yeter ki cebinizden bir tane düşürün, o toprakla buluştuğu zaman yeryüzüne geliyor." ifadesini kullandı.