Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın Kurulunun çalışma usul ve esasları belli oldu

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, görev ve faaliyet alanlarına ilişkin basılı ve elektronik yayınların hazırlanması ile ilgili yeni yönetmelik yayımladı. Bu kapsamda, Yayın Kurulu oluşturularak bakanlığın yayın etiği ve ilkeleri belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve faaliyet alanlarına ilişkin basılı ve elektronik yayınların hazırlanması, yayımlanması ve arşivlenmesinde görevlendirilen Yayın Kuruluna ilişkin çalışma usul ve esasları belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarım Ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bakanlığın görev ve faaliyet alanları ile ilgili birimleri tarafından yayımlanacak her türlü basılı ve elektronik ortamdaki yayınların hazırlanma ilke ve usulleri, basılı ve elektronik yayınların derlenmesi, arşivlenmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasları, yapılacak her türlü yayın ve tanıtım faaliyetinde Tarım ve Orman Bakanlığı logosunun kullanımı, Yayın Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkileri düzenlendi.

Buna göre Bakanlığın yayın işleri ile bu konuda yapılacak her türlü hazırlık çalışmalarını yürütmek, işlenme ve telif ücretlerini belirlemek üzere Yayın Kurulu görev yapacak.

Yayın Kurulu, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının teklifi ve Bakanlığın onayıyla Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanlığın merkez teşkilatı hizmet birimlerinin her birinden en az daire başkanı düzeyinde birer üye olmak üzere belirlenecek isimlerden oluşacak. İdari yapılanmasında daire başkanı bulunmayan birimlerde birim amirinin uygun göreceği yönetici Yayın Kuruluna dahil edilecek.

Yayın Kurulu, yılda en az bir defa toplanacak ve ilk toplantıda yapılan yıllık yayın programı uyarınca sonraki toplantılar gerçekleştirilecek. Yayın Kurulu zorunlu hallerde veya olağan dışı durumlarda Yayın Kurulu Başkanının davetiyle de olağanüstü toplanabilecek.

Bakanlık yayınlarını planlayacak

Yayın Kurulu, Bakanlığın yayın etik kurallarını ve ilkelerini tespit etme, Bakanlık politikaları ve gündemi doğrultusunda başvurular arasından önceliklendirme yapma, Bakanlığın yıllık yayın faaliyetlerini planlama gibi görev ve yetkilere sahip olacak.

Ayrıca Bakanlık birimleri, olağanüstü ve zorunlu hallerde kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken yayınlarla ilgili tekliflerini gerekçelendirerek Yayın Kuruluna sunulmak üzere Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderebilecek. Teklifler, Başkanlığa ulaştıktan en geç 15 iş günü içinde Yayın Kurulunca karara bağlanacak.

Bakanlık birimleri Yayın Kurulunun onayı olmadan eser yayınlayamayacak. Çıkarılması planlanan süreli yayının başlayabilmesi, halihazırda yayınlananların kaldırılması için Yayın Kurulu kararı gerekecek. Süreli yayının adı, teması, türü, hakemli olup olmaması, yayın dili gibi ana çerçevede yapılacak değişiklikler Yayın Kurulu kararıyla gerçekleşecek.

Bakanlığın sosyal medyası da kapsamda

Yayın Kurulu, sosyal medya mecralarında açılacak hesaplar için kurumsal yaklaşım gereği isim, içerik politikası ve logo kullanımı gibi hususlarda genel bir çerçeve oluşturacak. Bakanlık birimleri tarafından açılan veya kapatılan sosyal medya hesapları ile ilgili bilgi ve veriler envanteri tutulmak üzere en geç 10 iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa bildirilecek.

Yönetmelikle telif ve işlenme ücretleri de düzenlendi.

Öte yandan, bu düzenlemenin yayımlanmasıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
