Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu'da KKYP ile 223 projeye 176,7 milyon lira hibe verecek

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Ordu'da, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında hayata geçirilecek projelere 176,7 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen KKYP kapsamında il genelindeki başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Hibe desteğine hak kazanan 223 projenin hayata geçirilmesiyle Ordu'ya 291,9 milyon liralık yatırım yapılması, yatırımcılara ise 176,7 milyon lira destek sağlanması öngörülüyor.

Programla, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması ile veri temelli üretim ve akıllı tarım uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Aile işletmeleri ile kadın ve gençlerin özellikle desteklenmesine öncelik verilen program kapsamında, 162 fındık hasat filesi, 42 arıcılık ile 10 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi çeşitli projeler desteklenecek.

Yapılacak yatırımlarla kırsal alanda üretim çeşitliliğinin artırılması, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilmesi ve işletmelerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA