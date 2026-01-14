Haberler

ORKÖY kapsamında geçen yıl orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında ORKÖY destekleri kapsamında 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Bu desteklerle orman köylülerinin emekleri güçlendirilecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda üreten orman köylüsünün desteklendiğine işaret edilerek, "ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com
500

