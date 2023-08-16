Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD II Programı için 13. Başvuru Çağrısı Yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen IPARD II Programı kapsamında 13. başvuru çağrısı ilan etti. Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı' kapsamında 13'üncü başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; çağrı kapsamında 42 ilde 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' ve 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirleri desteklenecek. Bu kapsamda, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin proje başvuruları kabul edilecek. Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek. 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' için başvurular, 4-28 Eylül 2023 tarihlerinde yatırımın uygulanacağı ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüklerine yapılabilecek. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' için ise 18 Eylül-12 Ekim 2023 tarihlerinde yine yatırımın uygulanacağı ildeki TKDK İl Koordinatörlüklerine başvuruda bulunulabilecek.

SON BAŞVURU ÇAĞRISI OLACAK

13'üncü çağrı ilanı; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde uygulanan IPARD II Programı kapsamında çıkılan son başvuru çağrısı olacak. Başvurular ile ilgili detaylara, projenin yürütücüsü Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 'https://ipard.tarim.gov.tr/' ile projenin uygulayıcısı TKDK'nın 'https://www.tkdk.gov.tr/' internet adresleri üzerinden ulaşılabilecek.

'TOPLAM 20 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede genç ve kadınlar öncelikli olmak üzere IPARD programı sayesinde girişimcilerin istihdam ve üretim ile buluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, program kapsamında bugüne kadar hayvancılıktan süt işlemeye, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda desteklemelerde bulunulduğunu kaydetti. IPARD-II Programı kapsamında çıkılan 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim ile gıda işleme sektörlerine yönelik makine-ekipman destekleri verileceğini bildiren Yumaklı, "Projeler için yüzde 50-80 aralığında toplam 20 milyon avro hibe desteği sağlanacak. Üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.