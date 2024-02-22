Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Sergisi Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince üretilen el yapımı ürünlerin yer aldığı "2. El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında 1000 Yıllık Hafıza" temasıyla bir AVM'de açılan sergiye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen katıldı. Burada konuşan Gümen, geleneksel el sanatlarının, bir ülkenin kültürünü yansıtan milli değerlerden olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Gümen, "Bakanlığımıza bağlı olarak 6 ilde faaliyetlerini yürüten el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerimiz çok önemli işlere imza atıyor. Kültürel miras olan el sanatları ürünlerini, 6 ilde sınırlı kalmayıp tüm ülkemize tanıtma çabalarını içtenlikle destekliyor, bu çabaları çok önemli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak görevlerini yerine getirmek için kararlılıkla çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Gümen, "Dikiş-nakış, dokuma, seramik yapımı, kil işçiliği, ahşap oymacılığı, bakır işlemeciliği, cam süsleme ve daha pek çok alanda ustalıkla üretilen ürünler, kültürel mirasımızın birer parçasıdır. Her şeyin çok hızlı bir şekilde tüketildiği çağımızda, bahsettiğim değerlere sahip olmanın bir ayrıcalık olduğunun bilincinde hareket etmekteyiz." diye konuştu.

Gümen, konuşmasının ardından Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu ile serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi, 25 Şubat'a kadar gezilebilecek.