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Tarım ve Orman Bakanlığı beta-laktoglobulin üretimine ihraç şartıyla onay verdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, beta-laktoglobulin süt proteininin belirlenen koşullara uyulması ve tamamının ihraç edilmesi şartıyla üretimine onay verdi. Karar 10 yıl geçerli olacak; BESD-BİR başvurusuyla bazı mısır çeşitleri ve soya ürünlerinin yem kullanım süresi de 10 yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus oryzae kullanılarak imal edilecek "beta-laktoglobulin" süt proteininin belirlenen hususlara uyulması ve ürünün tamamının ihraç edilmesi şartıyla üretimine karar verildi.

Konuya ilişkin Biyogüvenlik Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine Bilimsel Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komiteleri tarafından hazırlanan raporlar değerlendirildi.

Bu kapsamda modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus oryzae kullanılarak imal edilecek "beta-laktoglobulin" süt proteininin belirlenen hususlara uyulması ve ürünün tamamının ihraç edilmesi şartıyla üretimi kararlaştırıldı.

Kararla, ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı ve risk yönetimi, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık ve artık arıtımı ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri ve yıllık raporlamanın nasıl yapılacağının da çerçevesi çizildi.

Söz konusu karar, 10 yıl geçerli olacak.

Kurul ayrıca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine bazı mısır çeşitleri ve soya ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanım süresinin 10 yıl uzatılmasını da uygun gördü.

Kaynak: AA
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