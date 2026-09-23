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Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı destekleme limitini 1 milyon adede yükseltti

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Tarım ve Orman Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı; balon balığı destekleme üst limiti 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli; limit dolunca alım SUBİS'ten durdurulup internet sitesinden ilan edilecek.

İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 1 milyon adede yükseltildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus türlerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı.

Söz konusu türler için 1 milyon adede ulaşıldığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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