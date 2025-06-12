Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'nde konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda sadece bugünleri değil, gelecek 25 yılı, 50 yılı konuştuklarını belirterek, "Dolayısıyla aynı bu minvalde üretim gücümüzü şu andaki seviyesinden daha ileri götürmek gibi bir zorunluluğumuz ve yükümlülüğümüz var." dedi.

Bakan Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ndeki konuşmasında sektörde yaşanan gelişmeler ve hayata geçirilmesi planlanan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda arz güvenliği konusunun sadece jeneriklerde, köşe yazılarında, televizyon programlarında veya farklı platformlarda yer alan bir konu olmadığını, artık herkesin konusu olduğunu belirten Yumaklı, doğru bir şekilde ilgilenme, doğru bir şekilde bilgilendirme ve bütün bunları paylaşmanın son derece kritik olduğunu söyledi.

Yumaklı, hangi ortam olursa olsun, netice itibarıyla gıda söz konusu olduğunda mutlaka çözüm yolunun bulunabileceğini ifade ederek, "Türkiye, farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda, farklı tarihsel üretimin yapılabildiği, toprağıyla, suyuyla, havasıyla, insanıyla son derece önemli potansiyele sahip bir ülke. Çok önemli bir lojistik kavşaktayız biz. Dünyanın nüfusunun büyük bir bölümüne birkaç saatlik uçuşla ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Dünyada hiçbir ülkenin kendi kendine yeterli olamayacağına işaret eden Yumaklı, "Her dönemi kendi şartları içerisinde konuşalım. Bugün itibarıyla ülkemizin sınırları kapansa biz Türkiye'de hiçbir şekilde stratejik ürünler başta olmak üzere bizim tüketim alışkanlıklarımıza bağlı olarak herhangi bir ürünün eksikliğini, yokluğunu çekmeyiz. Böyle bir üretim gücümüz var." dedi.

"Üretim gücümüzü daha ileri götürmek gibi bir yükümlülüğümüz var"

Bakan Yumaklı, birçok başlıkta çok çalışmaya, ilerlemeye ve gelişmeye ihtiyaçlarının da olduğunu aktararak, görevlerinin de bunu gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Tarımda sadece bugünleri konuşmadıklarını, gelecek 25 yılı, 50 yılı konuştuklarını ifade eden Yumaklı, "Dolayısıyla aynı bu minvalde üretim gücümüzü şu andaki seviyesinden daha ileri götürmek gibi bir zorunluluğumuz ve yükümlülüğümüz var." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlar ve eylem planlarının takvimiyle birlikte yayınlanacağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Arkadaşlar çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. En kısa zamanda yayınlayacağız. Burada da bütün tarafların, paydaşların, toplumumuzun şeffaf bir şekilde bunları takibini sağlamış olacağız. Bugün uyguladığımız birçok konu hem zihinsel temelde hem de eylem planında, önceki dönemlerde yapılan çalışmaların güncellenerek ve elbette vizyonumuzla uygun olarak hayata geçirilmesi şeklinde gerçekleşti."

"Üretim planlamayı, suyu merkeze koyarak yaptık"

İyi bir üretim planlama süreci geçirdiklerine dikkati çeken Bakan Yumaklı, bunu da bugünün en büyük gerçeği ve bundan sonranın da en büyük gerçeği olan suyu merkeze koyarak yaptıklarını dile getirdi.

Yumaklı, üretim planlamasının ülkenin, gıda arz güvenliği için kritik ve hayati bir konu olduğunu belirterek, "Üretim planlaması üreticilerin hayrına olan bir şeydir. Üretim planlaması ile alakalı tüm süreçler yerelden geldi. Karar vericiler de bunu sahiplendiler. Bu anlamda, bu iki avantajı da üretim planlamasında biz kullandık. Gerçekten çok ciddi bir ümit içerisindeyim." diye konuştu.

Su verimliliği konusunun tarımsal üretimin hayati bir başlığı olduğunu kaydeden Yumaklı, dolayısıyla su verimliliği konusuna önem verdiklerinin altını çizdi.

"Denetimlerin sonucunda pestisit sebebiyle tespit edilen ürünler imha ediliyor"

Bakan Yumaklı, özellikle üretim sahasından başlamak üzere üretim sahası paketleme tesisleri, haller ve son tüketim yerlerinde pestisit denetimlerinin yapıldığına işaret etti.

Denetimlerin sonucunda pestisit sebebiyle tespit edilen ürünlerin imha edildiğini dile getiren Yumaklı, "Bizlerin denetimlerinde tespit ettiğimiz ürünlerde eğer belirlenen oranların üzerinde bir kalıntı tespit edilirse o ürünler imha ediliyor." dedi.

Yumaklı, pestisit konusundaki tartışmalarına ilişkin olarak,"Neden sadece ihraç edilen ürünlerin geri dönüşüyle ilgili bir bildirim üzerinden Türkiye'de bütün üretimi yaftalıyoruz. Bu üreticilere haksızlık değil mi? Geri dönen ihraç ettiğimiz ürünlerin oranı binde 1, maksimum binde 2'dir." şeklinde konuştu.

Ürünler içinde barkod sistemine geçileceğine işaret eden Yumaklı, "Herhangi bir yerden alacağımız ürünleri barkodu okuttuğumuzda, o ürünle ilgili bizim denetimizden geçmiş mi, geçmemiş mi konusunu son tüketim yerinde görebileceğiniz hale geleceğiz. Bizim ulaşmak istediğimiz nokta budur." dedi.

Yumaklı, zirai don konusunun aslında zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde sıcaklık değişiklikleriyle beraber gerçekleştiğini anımsatarak, "Ancak bu sene farklı oldu. Bu sene özellikle eksi 20 dereceleri gördük. 40 yılın üzerinde görülmemiş eksi 20 dereceler. Çok önemli bir hattı etkiledi. 65 il etkilendi bundan ama 34 il ciddi etkilendi." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)