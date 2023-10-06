Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olduğunu açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2023 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. - ERZİNCAN