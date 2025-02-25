Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Yumaklı, 8 bin 500 yeni ekip arkadaşı istihdam edeceklerini duyurdu.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında konuştu. Yumaklı, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin bilgi verdi.
8 BİN 500 PERSONEL ALINACAK
Yumaklı, bakanlık bünyesinde 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar kapsamında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Yumaklı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun