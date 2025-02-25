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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Yumaklı, 8 bin 500 yeni ekip arkadaşı istihdam edeceklerini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında konuştu. Yumaklı, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin bilgi verdi.

8 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Yumaklı, bakanlık bünyesinde 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar kapsamında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Yumaklı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Torpilli AKP'li FETÖ'cü ler için

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Nasil olsa uc kuruşa çalıştırarak 50 bin kisi yine alir

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Başvuru için acele edin de ne demek??? Sizce sahipleri belli değil mi:))))

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkeyi her alanda cokerttiler

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Haber YorumlarıHalit:

4.5 milyon kamu personeli yetmiyormu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

muhtemelen her secim öncesi oldugu gibi secime yönelik üfürme olabilir, ayrica bu kadar elemana aylik verecek bütcesi varsa ilk önce yangin ucagi helikopter alsin, ayrica ben gecen yil almanyadan karavanla Türkiyeye izine gelirken yunanistanda oldukca büyük bir yanginla karsilastik itfaiye askeri helikopterler ve askerler beraber mudahale ediyordu bizde gecen yil o kadar büyük yanginlara ragmen niye askeri helikopter ve askerler sahaya sürülmüyor bilen varmi? depremdede durum farkli degilmis.

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