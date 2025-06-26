Tarım Sektöründe İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Vurgusu

Tarım Sektöründe İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Vurgusu
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Adana Ticaret Borsası'nın olağan meclis toplantısında, ATB Başkanı Şahin Bilgiç iklim değişikliği ile mücadele için tarım sektörünün adaptasyon stratejileri geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Su yönetiminin önemine değinerek modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Adana Ticaret Borsasının (ATB) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, toplantıdaki konuşmasında, tarım sektörünün iklim değişikliğine adaptasyon stratejileri geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilir tarım teknikleri ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Bilgiç, "Su, tarımsal üretimin en kritik önemli girdisidir. Bölgemizde su kaynakları yönetimi konusunda ciddi adımlar gerekmektedir. Mevcut sulama altyapımızın modernizasyonu, damla sulama ve sprinkler sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, tarımda geleneksel ürünlerin yanı sıra ihracata yönelik katma değerli ürünlere yönelimin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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