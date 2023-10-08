Tarım Orman-İş Sendikası, Soğan Hasadında Çalışan Öğrencilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Tarım Orman-İş Sendikası yöneticileri, Şereflikoçhisar'da soğan hasadında çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek sorunlarına dikkat çekti. Okulların açılmasına rağmen öğrencilerin eğitimlerine devam edemediğini vurgulayan Sendika Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "13 yıldır biz bu alanda yaşananları tespit etmek yerinde gözlemek adına tarlalara geliyoruz. Bu tarlalarda korkunç bir emek sömürüsü yaşanmaktadır. Okul öncesi eğitimde olması gereken ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar hijyenden yoksun ve birçok eksikliği de yaşamakta. Burada yıllardır çalışan insanların sosyal güvenceleri yok ve emekli hakları hiçbir zaman olmamıştır. O nedenle biz bu yıl 'Biz böyleyiz fakat çocuklarımız böyle olmayacak' sloganını kullandık" dedi. Sendika, tarlada çalışan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Her yıl Şanlıurfa'dan kalkıp Ankara'nın çeşitli ilçelerinde soğan ekiminden hasadına kadar tarlada çalışan tarım işçileri güvencesiz çalışırken, yanlarındaki çocuklar da büyük sorunlar yaşıyor. Okullar açıldığı için eğitimden geri kalan çocuklar yılın 5 ayında okula gidebiliyor geri kalan aylarda aileleri ile birlikte tarlalarda oluyor.

Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman – İş) Ankara'da soğan tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını yerinde görmek için ziyaret etti. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş beraberinde sendika yöneticileri ve üyeleri ile birlikte tarlada çalışan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti. Tarım Orman-İş'in bu çalışmasına Prof. Dr. Ali Hikmet Demirsoy ve Dr. Eşref Atabey de katılarak destek verdi.

DURMUŞ: "13 YILDIR BİZ BU ALANDA YAŞANANLARI TESPİT ETMEK YERİNDE GÖZLEMEK ADINA TARLALARA GELİYORUZ"

Şükrü Durmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaklaşık 3 milyon insan gezici ve geçici olarak tarımda hasat işinde çalışmaktadır. Soğan işçisi deyip de geçmeyin, insanların sofrasından vazgeçilmez bir ürün olan soğan o sofraya gelene kadar yaşadığı serüven çok farklıdır. Bu emekçilerin yaşadıkları sorunları başta yetkililere duyurmak ve bu sorunlara çözüm aramak için sendikamız bu yıl 13. etkinliğini düzenlemektedir. 13 yıldır biz bu alanda yaşananları tespit etmek yerinde gözlemek adına tarlalara geliyoruz. Bu tarlalarda korkunç bir emek sömürüsü yaşanmaktadır. Bu emekçiler devletin yaptığı son düzenlemeyle tarımda dayıbaşı ya da insan tacirleri tarafından tarlalara taşınmakta ve bu üretimleri üzerinden de bir çıkar elde edilmekte. Okul öncesi eğitimde olması gereken ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar hijyenden yoksun ve birçok eksikliği de yaşamakta.

"BİZ BÖYLEYİZ FAKAT ÇOCUKLARIMIZ BÖYLE OLMAYACAK"

Burada yıllardır çalışan insanların sosyal güvenceleri yok ve emekli hakları hiçbir zaman olmamıştır. O nedenle biz bu yıl 'Biz böyleyiz fakat çocuklarımız böyle olmayacak' sloganını kullandık. Bu önemliydi bizim için. Sendikamızın etkinliği bu tarlada değil parlamento düzeyinde de mecliste grubu bulunan siyasi partilere sendikamızın hazırladığı hem raporu hem de politik çözüm önerilerini sunacağız."

PROF. DEMİRSOY: "BAŞARIYA ULAŞTIĞIMIZI SÖYLEYEMEYİZ"

Prof. Dr. Ali Hikmet Demirsoy, "Ben 50 yıllık eğitimciyim. Bu süre içerisinde Türk eğitiminin düzelmesi için olabildiğince çaba gösterdim. Başarıya ulaştınız mı diye sorsanız çok da ulaştığımızı söyleyemeyiz. Sağ olsun Şükrü bey bu genç çocukların eğitimden kopmamasını desteklemek için elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.