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Çardak'ta gül hasadı başladı

Çardak'ta gül hasadı başladı
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Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, beraberindeki heyetle Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yağlık gül hasadına katılarak üreticilerle buluştu ve bölge ekonomisine katkı sağlayan gül üretimini yerinde inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, beraberindeki heyetle Söğüt Mahallesi'nde gerçekleştirilen yağlık gül hasadına katılarak üreticilerle buluştu. Bölge ekonomisine katkı sağlayan gül üretimi yerinde incelendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim; İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, Çardak İlçe Müdürü, Çardak Ziraat Odası Başkanı, Kooperatif Başkanı, mahalle muhtarları ve üreticilerin katılımıyla Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde gerçekleştirilen gül hasadına iştirak etti. Bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan yağlık gül üretiminde hasat heyecanını üreticilerle paylaşan heyet, gül tarlalarında incelemelerde bulunarak üretim süreci hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında gül üretiminin bölge ekonomisine, üretici gelirlerine ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkılar değerlendirildi.

Hasat programının ardından köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelinerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, üreticilerin emeğinin ve bölgedeki tarımsal potansiyelin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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