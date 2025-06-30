Tarım Müdürü Ahmet Akar, Senelik İzni Süresinde Geleneksel Pekmez Üretiyor

Tarım Müdürü Ahmet Akar, Senelik İzni Süresinde Geleneksel Pekmez Üretiyor
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Manisa'nın Sarıgöl İlçesi Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yıllık iznini Erzurum'da geçirdiği sırada, ailesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle dut pekmezi ve pestil üretmeye başladı. Akar, yıllık izninde toplamda 50 kilogram dut pekmezi hazırladı ve bunun sağlık açısından faydalarına dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yıllık iznini geçirmek üzere gittiği memleketi Erzurum'un Uzundere İlçesi Sapaca Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle dut pekmezi ve pestil üretimine başladı.

İzin süresini değerlendirmek amacıyla üç aile için toplamda 50 kilogram dut pekmezi hazırladığını belirten Akar, "Pekmezlerimizi tamamen doğal, pestisit içermeyen bir ortamda ve ardıç odunu ateşinde kaynatarak yapıyoruz. Ayrıca, yaklaşık 10 kilogramlık pekmezden de pestil üretiyorum. Sarıgöl'de ise üzüm pekmezi hazırlayacağım. Şimdiden kışlık hazırlıklara başladık" dedi.

Dut pekmezinin sağlık açısından önemli faydaları olduğuna dikkat çeken Ahmet Akar, "Özellikle nefes darlığı, astım gibi rahatsızlıklarda destekleyici etkisi vardır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve enerji kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl'de üzümden yapılan pekmez üretiminin ise genellikle eylül ayı sonlarında başladığını belirten Akar, "Sarıgöl'de de üzüm pekmezi yapacağım ama onun zamanı henüz gelmedi." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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