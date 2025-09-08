Tarım Kredi ve RoofStacks'tan Perakende Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulaması

Dijital çözümler geliştiren teknoloji şirketi RoofStacks, perakende sektörü için Tarım Kredi Grubu teknoloji iştiraki Tarım Kredi Teknoloji'nin işbirliğiyle mobil uygulama geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Teknoloji, RoofStacks ile işbirliğine imza atarak perakende sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak proje başlattı.

Geliştirilecek yeni mobil uygulama, kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayacak çok sayıda yeniliği bir araya getirerek sektör için örnek model oluşturacak. Bu kapsamda geliştirilecek mobil uygulama iOS, Android ve Huawei platformlarında çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Uygulama, mağaza haritası, ürün arama, barkod okuma, sesli arama, favori ürün kaydı, kampanya takibi ve kişiselleştirilmiş bildirimler gibi kullanıcı odaklı özellikleri tek platformda sunarak, alışverişi dijital dünyanın olanaklarıyla dönüştürecek.

Sistemin arka planında geliştirilecek yönetim paneli, işletmelere operasyonel anlamda büyük kolaylık sağlayacak.

Panel, içerik ve kampanya yönetimi, rol ve yetki bazlı kullanıcı kontrolleri, afiş ve sözleşme modülleri gibi birçok fonksiyonu barındıracak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca uygulama ve tüm sistem altyapısı uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilecek.

Tarım Kredi Teknoloji, stratejik adımla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin müşteri kitlesine yenilikçi ve kişiselleştirilmiş dijital alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Uygulamanın mağazalarda dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Sistem ayrıca Türkiye perakende sektörünün dijitalleşmesinde de örnek teşkil edecek.

"Perakende sektöründe dijitalleşme verimliliği üs seviyeye taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RoofStacks Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu, perakende sektöründe dijitalleşmenin kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra operasyonel süreçleri hızlandırarak verimliliği de üs seviyeye taşıdığını belirtti.

Soylu, "Tarım Kredi Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, tüketiciyle marka arasındaki ilişkiyi güçlendirerek ve verimliliği artırarak, perakende sektörüne yeni standart getirecek." ifadesini kullandı.

Tarım Kredi Teknoloji Genel Müdürü Burak Eroğlu da dijital dönüşüm süreçlerinde her zaman tüketici odaklı yaklaşım benimsediklerine dikkati çekti.

Eroğlu, projenin Tarım Kredi'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacağını aktardı.

Market kullanıcılarına modern, kullanıcı dostu ve bütünleşmiş alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, "Böylece hem müşteri memnuniyetini artıracak hem de perakende sektöründe sürdürülebilir rekabet avantajı elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????