Tarım Kredi Marketleri'nin ismi ve logosu değişti

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan Tarım Kredi Marketleri, kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık bu market zinciri, "KOOP" adıyla hizmet verecek. İsim değişikliği, marketlerin tabelalarına da yansıdı ve yeni açılan tüm şubeler bu yeni marka adıyla faaliyet göstermeye başladı.

TABELALAR YENİLENDİ, KOOP LOGOSU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İsim değişikliğiyle birlikte marketlerin dış cephe tabelaları da yeniden tasarlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait olduğunu simgeleyen detaylar korunurken, sade ve modern bir logoyla "KOOP" markası ön plana çıkarıldı. İlk uygulamalar İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki şubelerde hayata geçirildi.

YENİ ŞUBELER "KOOP" MARKASIYLA AÇILIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin perakende ayağını temsil eden bu marketler, artık "KOOP" tabelasıyla yeni bölgelerde açılıyor. Son dönemde Adana, Antalya, Eskişehir ve Trabzon gibi illerde hizmete giren yeni mağazalarda da bu yeni marka kimliği benimsendi.

HEDEF: YENİ NESİL KURUMSAL YÜZ

Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, isim değişikliğinin kurumun daha sade, akılda kalıcı ve çağdaş bir kimlik kazanması amacı taşıdığını belirtiyor. KOOP markasıyla birlikte, marketlerin ürün çeşitliliğinin artırılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

DEĞİŞİM MÜŞTERİYE NASIL YANSIYACAK?

Yetkililere göre, isim değişikliği operasyonel süreçleri ve fiyat politikalarını doğrudan etkilemeyecek. KOOP markasıyla birlikte daha yenilikçi hizmetler, dijital altyapı destekli kampanyalar ve kooperatif ürünlerinin daha güçlü tanıtımı planlanıyor.