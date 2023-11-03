Tarım Kredi Kooperatifinden Bingöl'deki Üreticilerden Alınan Ballar Marketlere Gönderildi

Tarım Kredi Kooperatifince Bingöl'deki üreticilerden alınan ballar, raflardaki yerini almak için tırla marketlere gönderildi.

Tarım Kredi Kooperatifi, sözleşmeli alım modeli kapsamında Bingöl'deki üreticilerden bal alımı yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl Şubesi önünde son parti balların gönderilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ve üreticiler katıldı. Bu yıl 435 ton balın kooperatif tarafından alındığının altını çizen Vali Usta, "2022 yılında TÜİK rakamlarına göre bizim 160 bin kovanımız var, 2022 yılında bin 489 ton bal ürettik, bal üretiminde 20'inci sıradayız, kovan üretiminde de 15'inci sıradayız. Biliyorsunuz bal üretimi bizim için çok önemli gelir kaynağı. Özellikle Bingöl Üniversite'mizin kurulmasından sonra Havza Bazlı Kalkınmada öncelikli üniversite olması ve faaliyet alanında arıcılık ve arı ürünlerinin olması Bingöl balına büyük bir değer kattı. Coğrafi işaret alarak tescilledikten sonra Bingöl balının tüm Türkiye'deki görünürlüğü ve layık olduğu yere yerleşmesi açısından büyük bir atılım yaptık. 2020 yılından beri Tarım Kredi Kooperatifi de bizlerden bal almaya başladı. 2022 yıllarına baktığımız zaman toplamda bizden 455 ton bal aldığını görüyoruz kooperatifin. Ama bu yılki 111 üreticimizden de geçmiş iki yılın toplamı kadar 435 ton bal aldı, bugün onları tırla gönderiyoruz ama bu alımlar bitmeyecek. Yine devam edecek. Bingöl'de ürettiğimiz balın yüzde 40'ını Tarım Kredi Kooperatifi almış durumda ve devam eden alımlarla beraber bu yüzde 50 rakama ulaşacak inşallah" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Malatya Bölge Müdürü Mustafa Aslan ise "Bingöl'den bugün balın alımı ve sevkiyatını yaptık. Bingöl balı dünyada ödüller almış ve çok kıymetli coğrafi işareti olan mükemmel bir tadı olan bir bal. ve Bölgede üreticilerimizin bir çoğun balını sözleşmeli üretim modeliyle kooperatif olarak almaktayız. Tabi bu süreçte üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üreticilerinin ürünlerinin hasada geldiği dönemde tekrardan ürünlerini analiz ettirerek, analizi geçen ürünleri alıp kooperatif marketlerimizin raflarına göndererek, tüketicilerimizle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL