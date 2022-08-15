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Tarım Kredi Kooperatif Marketi indirimleri vatandaşı memnun etti

Tarım Kredi Kooperatif Marketi indirimleri vatandaşı memnun etti

Afyonkarahisar'da Tarım Kredi Kooperatif Marketinde başlayan indirimli ürün satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar'da Tarım Kredi Kooperatif Marketinde başlayan indirimli ürün satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satılan 30 kadar üründe fiyatların 15 Ağustos'tan itibaren indirileceği duyuruldu. Ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da indirimli satışlar başladı. Vatandaşlardan kimisi istediği ürünü indirimli şekilde alırken, kimileri ise umduğunu bulamadı.

Alışveriş için marketin yolunu tutan Emin Taşpınar isimli vatandaş, indirimli ürünler aldığını ifade ederek, "İndirim var. Fiyatlar iyi, normal. Diğer zincir marketlerle kıyaslama şansım olmadı. Birkaç ürün aldım" diye konuştu.

Hüseyin Çakan isimli bir başka müşteri ise indirim için teşekkür ederek, "Allah razı olsun devletimizden. Diğer marketlere göre ucuz. Patates diğer zincir marketlerde 11 TL'ydi. Buradan 8 TL'ye aldım kilosunu" dedi.

Öte yandan, marketteki yoğunluk ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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