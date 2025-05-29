Tarım Kredi, İSO 500'deki Şirket Sayısını 6'ya Çıkardı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin "İSO 500"deki şirket sayısını 6'ya çıkardığını belirterek, "Üretimden sanayiye, çeşitlilik ve kalite odaklı yaklaşımımızla, ülkemize değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şirketten, yapılan açıklamada, Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı "İSO 500" listesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ettiği bildirildi.

Tarım Kredi'nin, söz konusu listede 2022'de 3 şirket ve 2023'te 5 şirketle yer aldığı anımsatılan açıklamada, geçen yıl itibarıyla da şirket sayısının 6'ya ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu listedeki şirketlerden Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130'uncu, Gübretaş'ın 229'uncu, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'nin 245'inci Tarım Kredi Tedarik ve Üretim AŞ'nin 271'inci, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin 466'ncı ve Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 493'üncü sırada bulunduğu aktarıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın'ın görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin tarımsal üretimini desteklemenin yanı sıra, sanayi alanında da önemli adımlar atıyoruz. İSO 500 sıralamasındaki şirket sayımızın artması, bu yöndeki stratejik vizyonumuzun ve başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur. Üretimden sanayiye, çeşitlilik ve kalite odaklı yaklaşımımızla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."