Tarım-GFE Haziran'da yıllık yüzde 32 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,06 arttı, aylık yüzde 0,92 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,02 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,20 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,93 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,88 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,49 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,99 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,88 artış ile bina bakım masrafları oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı