İzmir Ticaret Borsasının "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması" sonuçlandı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla düzenlenen Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması'nın kazananları açıklandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre bu yıl onuncusu yapılan yarışmanın seçici kurulu, Çevre Dostu Tarım kategorisinde üç kişiyi ödüle layık gördü.

Tarık Yıldız'ın "Peynir Altı Suyu ve Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kapsüllenmiş Probiyotik ve Biyokömür Destekli Akıllı Gübre Üretimi" birinci, Ali Kayra Kocatürk'ün "Agrion-İklim Dostu Tarım İçin Robotik Morfolojik Mahsul Fenotipleme Sistemi" ikinci, Buse Yıldız'ın "Bio-Condense" projesi üçüncü oldu.

Birincilik ödülüne layık görülen proje 50 bin lira, ikincilik ödülüne layık görülen proje 30 bin lira, üçüncülük ödülüne layık görülen proje ise 20 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. Fikri sergilemeye uygun görülen katılımcılar ise 5 bin lira sergileme ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın rolünün hayati önem taşıdığını kaydetti.

Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasının, çözülmesi gereken sorunlardan en büyüğü olduğunu belirten Kestelli, "135 yıldır İzmir'e ve ülke ekonomisine hizmet eden İzmir Ticaret Borsası olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışma sergisi 3-7 Şubat'ta İzmir'de yapılacak tarım ve hayvancılık fuarında gezilebilecek.