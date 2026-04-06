Tarım ve Orman Bakanlığından zirai don uyarısı Açıklaması

7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelecek olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetlere risk oluşturacağı belirtilerek, üreticilerin zirai don riski karşısında gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için risk oluşturduğu belirtilerek "Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de risk oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, üreticilerin tedbir almasının önemine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri, tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkanlarıyla üreticilerimizin yanındadır."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
