Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üreticilere bu gün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği aktarılacağını açıkladı. Destek ödemeleri, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticileri kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500

