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Tarım Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini güncelledi

Tarım Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini güncelledi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelleyerek sorunlu ürün sayısını artırdı. Listeye birçok uygunsuzluk ve hatalı ürün eklenirken, güvenilir gıdaya erişimin önemi vurgulandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükseldi.

SAKATAT, DOMUZ ETİ VE YASAKLI BOYA

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, çiğ sütte yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Sağlık Tarım

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Yorumlar (2)

Samarpan Bhav:

Millet yemeğe cok düşgün. Iyi para var işte gıda sektöründe. Bir yandan sosyal medyadaki kebabcilar falan hepsi de ben en iyisini yaparim diyip edepsizce orasini burasini kıvırıyor. Yaşlı olsa bile utanmiyor. Düşünün nekadar para var bu işde. Yoksa insanlar neden kendini beleşe rezil etsin ki. Dışarıda yemeyin. Marketlerde at esek domuz tespit edilen marketlere boylot uygulayin. Kendilerine öyle bir zarar verdiler ki... ama nerdeee bizimkilerin hoşuna gidiyor ucuza domu at yemek

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Mehmet hakan Çelik:

Paketli gıdalardaki tehlikeyi görmeyenler ve bunlara izin verenler,çok tehlikeli kimyasalların kullanımına izin veren devlet değilmi

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