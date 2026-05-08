Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün artık, dünyada stratejik güç, toprağını koruyan, suyunu verimli kullanan ve üretimini sürdürülebilir halde tutan veya bunu getirebilen ülkelerin elinde." dedi.

Yumaklı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yalova'nın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük ili olmasına rağmen üretim gücü, kapasitesi ve iradesiyle memnuniyet verici bir şehir olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bitkisel üretimi geliştirme projeleri temin töreni ile çiftçilere damlama sulama sistemi ve sebze fideleri temin ettiklerini aktaran Yumaklı, bu teminin Yalova'nın bitkisel üretim altyapısını güçlendireceğini söyledi.

Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlığını ifade eden önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarımın sofradaki ekmeğin güvencesi olması, şehirlerin huzuru olması, kırsalın umudu olması, yarının da temeli olması işte bizi bu düşünceye sevk ediyor. Eğer bir ülke toprağına sahip çıkıyorsa, kendi insanlarının gıda ihtiyacını karşılayabiliyorsa, hatta bunun da ötesinde buradan ülkesi için bir ekonomik fayda sağlayabiliyorsa ki bu konuda biliyorsunuz ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 ülke arasında. Bugün artık, dünyada stratejik güç, toprağını koruyan, suyunu verimli kullanan ve üretimini sürdürülebilir halde tutan veya bunu getirebilen ülkelerin elinde. Hepimiz takip ediyoruz, iklim krizleri var. Bölgemizde başta olmak üzere birçok jeopolitik kriz var, problem var. Ülkeler arasında çatışma var, kargaşa var. Yani aklınıza ne gelirse gıda arz güvenliği açısından yani bir ülkenin insanlarının 'Ya biz acaba gıdamızı temin edebilir miyiz?' endişesini oluşturacak olan ne varsa şu anda dünyada onları yaşıyoruz hepimiz görüyoruz. Bu sebeple tarımın sadece çiftçinin bir faaliyeti değil ülkelerin de bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini unutmamak lazım."

Bakan Yumaklı, tarımın ülkenin milli güvenlik meselesi haline geldiği anlayışta üreticileri desteklemeye devam ettiklerini, maliyetleri azaltan ve verimi artıran projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Modern üretim teknikleri bu açıdan son derece önemli. Yani en basitinden en zoruna kadar tarımsal üretim açısından ne gerekiyorsa bütün bunları temin etmek kararlılığındayız. Özellikle bilinçli bir üretimin, bilinçli bir çiftçiliğin yapıldığı bu ilimizde arkadaşlarımızın farklı projelerle tekrar üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğini söylemek istiyorum. 5 bin 400 dekar alanda süs bitkisi üretiliyor. 3 bin 200 dekar alanda da örtü altı sebze yetiştiriliyor. Peki bugün ne olacak? Yaklaşık 46 ton sera örtüsü ve 130 dekarlık alan yeniden üretime katılmış olacak. 170 bini aşkın sebze fidesi toprakla buluşmuş olacak. 650 rulo damlama sulama hortumu suyu israf etmeden o can suyunu toprağa taşımış olacak."

"Kuraklığa karşı tedbir almaya devam ediyoruz"

Bundan sonraki en büyük gündemin su olacağını, suyun damlasını adeta hesabını yapacak şekilde kullanmak zorunda olunması gerektiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Şimdi tekrar ülkemizdeki her bir damla suyun çoğunluğunu kullanan, tarıma doğru bir şekilde, verimli bir şekilde üretime gitmesi işte endüstride kullanımı, evde kullanımının en verimli, en olabilecek, iyi halde gerçekleşmesini sağlamak üzere çalışıyoruz, çabalıyoruz. Suyun sadece bir kaynak olmadığını geleceğin en kıymetli bir metası olduğunu da bu sebeple tekraren ifade etmek istiyorum. Kuraklığa karşı tedbir almaya devam ediyoruz. Ancak sadece bizim bazı yasal düzenlemeler yaparak bunu sağlamamız mümkün değil. El ele vermemiz gerekir. Boşa akan her bir damla suyun bu ülkenin geleceğinden gittiğini bilerek ona göre hareket etmemiz gerekir."

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesini devam ettireceklerini, özellikle çalı fasulyesi ve yağlık ayçiçeği tohumlarında üreticilerle buluşturduklarına dikkati çekerek, ülke insanının gıda ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayan her üreticinin hemen yanı başında olacaklarını kaydetti.

Program, Yumaklı ve protokol üyelerinin çiftçilere sera örtüsü, fide ve damlama sulama hortumu dağıtımını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

Programa, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.