Üreticilere nisanda IPARD-III Programı kapsamında 374,7 milyon lira ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında nisan ayında üreticilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ödemelerin büyük kısmı çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan döneminde üreticilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yaptıklarını belirterek, "Alın teriyle, ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Programla, girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Nisan ayında, iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilerimize, toplam 374,7 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Alın teriyle, ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda aktarılan bilgiye göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 273 milyon 732 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 69 milyon 657 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 16 milyon 130 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 15 milyon 266 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: AA / Mert Davut
