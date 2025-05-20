Tarım Bakanı Yumaklı, Arıcılık Sektörüne 984 Milyon TL Destek Sağlandı

Tarım Bakanı Yumaklı, Arıcılık Sektörüne 984 Milyon TL Destek Sağlandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında arıcılık sektörüne yönelik yeni destekleme modeli çerçevesinde 81 bin 114 üreticiye toplamda 984 milyon 628 bin 244 TL destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize, 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 TL destekleme ödemesi yaptık" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arıcılık sektörü güçleniyor, üreticimiz kazanıyor. Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize, 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 TL destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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