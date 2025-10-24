Haberler

Tarım Bakanı Yumaklı, 2,8 Milyar Liralık Destek Ödemesinin Detaylarını Açıkladı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilerin hesaplarına 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin aktarılacağını duyurdu. Destek ödemeleri sertifikalı tohum, kırsal kalkınma yatırımları ve çiğ süt için yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Desteklerle üreticinin yüreğine umut, toprağa bereket olduklarını belirten Yumaklı, "2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
