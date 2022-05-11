ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi dikiciler arastasında esnaf yeniden kepenk açtı. Yenilenen dükkanlarında yeniden siftah yapan esnaf, tarihi arastada geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam edecek.

Dikiciler arastası Çorum Belediyesi'nin üstlendiği restorasyon sonrasında tarihi görünümüyle yeniden faaliyet vermeye başladı. Dikiciler arastası yeni görünümüyle esnaf ve arasta ziyaretçilerinin beğenisini topladı. 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta 29 dükkandan oluşuyor. Etrafında yer alan tarihi saat kulesi, ulu cami, Güpür hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta, iki kişinin yan yana zor yürüyebileceği sokakları ile 'Dünyanın ticaret yapılan en dar sokağı' olarak gösteriliyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktalarından olan tarihi arasta, nostaljik görüntüsüyle ilgi çeken mekanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 yıl süren restorasyon çalışmasıyla ilk günkü görünümüne kavuşan tarihi arasta, yeniden faaliyete açıldı.

Yenilenen arastada dükkanlar açıldı. Yenilenen dükkanlarına yerleşerek çalışmaya başlayan esnaf, yıkılmaya yüz tutan dükkanlarının restore edilerek yeniden hizmete sunulmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Arasta esnafı, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması için yoğun çaba gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

"Başkan Aşgın esnafla kahvaltı yaptı"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın güne tarihi dikiciler arastasında başladı. Tarihi arastada esnafla kahvaltı yapan Başkan Aşgın, şehrin tarihi ve kültürel mirasını birer birer ihya ettiklerini ifade ederek arasta esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi