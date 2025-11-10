Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında revize etmesi, milyonlarca memur ve emekli için ocak ayında yapılacak maaş zamlarını da doğrudan etkiledi. Yeni tahmine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 ila 13,99, memurlar ise yüzde 18,7 ila 20,5 arasında zam alacak.

EMEKLİYE ÜÇ FARKLI ZAM HESABI

Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasının ardından net oran belirlenecek.

16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, dört aylık enflasyon farkına göre 18 bin 611 TL'ye yükselmiş durumda.

Enflasyonun yüzde 31 gerçekleşmesi halinde maaş 18 bin 953 TL,

Yüzde 32 olması halinde 19 bin 100 TL,

Yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda ise 19 bin 242 TL olacak.

Bu hesaplamaya göre, en düşük emekli maaşı ocak ayında 19 bin lirayı aşacak.

MEMURA EN AZ YÜZDE 18,7 ZAM

Sabah'ın derlediği habere göre; yıllık enflasyonun yüzde 31 olarak gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklileri yüzde 18,7, yüzde 32 olursa yüzde 19,6, yüzde 33 olursa yüzde 20,5 oranında zam alacak.

22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı;

Yüzde 18,7 zamla 26 bin 911 TL,

1.000 TL seyyanen ekleme ile 27 bin 911 TL,

Yüzde 20,5'lik enflasyon tahmininde ise 28 bin 319 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİNİ GEÇECEK

Temmuz 2025 zammıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye çıkmıştı. Üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 52 bin 617 TL seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük enflasyon tahmini gerçekleşirse,

En düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla 61 bin 856 TL'ye,

Üniversite mezunu memurun maaşı ise 64 bin 403 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 35 İHTİMALİ

Yeni zam oranları asgari ücret için de yol gösterici oldu.

22 bin 104 TL olan mevcut asgari ücret,