TAGEM, 20. AR-GE Proje Çağrısı'na Başvuruları Başlattı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TAGEM, 20. AR-GE Proje Çağrısı ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri destekleyecek. Projeye başvurular 31 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 20. AR-GE Proje Çağrısı'na başvuruların başladığını bildirdi.

TAGEM, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye çağrı başvurularının başladığı belirtilen paylaşımda, destek programı kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimlerinin proje çağrısına başvurabilecekleri ifade edildi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, Bakanlık destek üst limitleri, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimleri ve sivil toplum kuruluşları için 1 milyon lira, özel sektör için 5 milyon lira olarak belirlendi.

Proje çağrısına 31 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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