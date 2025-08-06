TAGEM, 20. AR-GE Proje Çağrısı'na Başvuruları Başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 20. AR-GE Proje Çağrısı'na başvuruların başladığını bildirdi.

TAGEM, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye çağrı başvurularının başladığı belirtilen paylaşımda, destek programı kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimlerinin proje çağrısına başvurabilecekleri ifade edildi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, Bakanlık destek üst limitleri, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimleri ve sivil toplum kuruluşları için 1 milyon lira, özel sektör için 5 milyon lira olarak belirlendi.

Proje çağrısına 31 Ekim'e kadar başvurulabilecek.