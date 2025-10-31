Haberler

TAB Gıda'nın 3. çeyrek net karı yüzde 31 arttı

Güncelleme:
TAB Gıda, 2025'in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, net karını reel olarak yüzde 31 arttırarak 944 milyon lira olarak kaydetti. Ayrıca, sistem genelindeki satışları yüzde 49 artışla 17,4 milyar liraya ulaştı.

TAB Gıda'nın yılın 3. çeyreğindeki net karı reel olarak yüzde 31 artışla 944 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketin sistem genelindeki satışları, kendi işletmeleri ve franchise restoranları dahil yüzde 49 artışla 17,4 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde reel olarak yüzde 15 ciro artışı kaydeden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) reel olarak yüzde 11 yükselişle 2,7 milyar lira oldu.

FAVÖK marjının yüzde 22,3 seviyesinde gerçekleştiği şirketin net kar ise reel olarak yüzde 31 artışla 944 milyon lira olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, söz konusu dönemde operasyonel güçleri, ölçek avantajları ve yenilikçi ürün stratejileriyle büyüme ivmelerini koruduklarını belirtti.

Yılın 3. çeyreğinde 76 yeni restoran açarak, yılın 9 aylık dönemindeki toplam restoran açılış sayısını 165'e çıkardıklarını aktaran Çetinkaya, "Böylece toplam restoran sayımız 1975'e ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı yüzde 44'le şirket tarihimizdeki en yüksek seviyelerden birine çıktı." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, bilanço yapılarını ve nakit pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini anlatarak, "Finansal borcumuzun yok denecek seviyede olması, büyüme stratejilerimizi güvenle sürdürmemize imkan tanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Toplam fiş sayımız 66,6 milyona ulaştı"

TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Sinan Ünal da üçüncü çeyrekte toplam fiş sayılarının yüzde 23 artışla 66,6 milyona ulaştığın belirterek, değer odaklı menülerinin müşteri trafiğini desteklerken, premium ürünler ve kampanyalarının ortalama sipariş tutarlarını artırdığını vurguladı.

Marka işbirlikleri ve oyuncak kampanyalarının desteğiyle çocuk menüsü satışlarında yüzde 80 artış sağladıklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Dijital satışlarımızın toplam satışlardaki payı yüzde 48 seviyesine ulaştı. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız toplam 2 bin 400'e yakın self-servis sipariş ekranları müşteri deneyimini iyileştirirken, sipariş başına harcamaları artırmaya devam ediyor. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarındaki güçlü performans, karlılığımıza önemli katkı sağlamayı sürdürüyor."

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Gökhan Asok da üçüncü çeyrekte büyümelerini tüm paydaşlarıyla sürdürdüklerini aktardı.

İnsan kaynağı, franchise iş ortakları ve yatırımcılarıyla oluşturdukları ekosistemin, başarılarının en önemli temeli olduğuna işaret eden Asok, genç kitlelerle dijital platformlarda, ailelerle sahada bağlar kurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Asok, bu yıl 22 festivalde yer alarak markalarını milyonlarca tüketiciyle buluşturduklarını ifade ederek, "Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hem yeni restoran açılışlarıyla hem de mevcut müşteri tabanımızda ziyaret sıklığını artırmaya yönelik çalışmalarımızla büyümemizi pekiştiriyoruz. TAB Gıda'yı daha güçlü bir geleceğe taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
