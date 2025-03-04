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TAB Gıda 2024'ü Güçlü Büyüme ile Tamamladı

TAB Gıda 2024'ü Güçlü Büyüme ile Tamamladı
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Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, 2024 yılında yüzde 64 artışla 41,1 milyar TL satış rakamına ulaştı. Şirket, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik ile büyümeye devam ediyor.

Hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, 2024 yılını reel bazda güçlü hasılat ve favök büyümesiyle tamamladı. Şirket, sistem geneli satışları yüzde 64 artarak 41.1 milyar TL'ye ulaştı, yeni restoran açılışlarıyla büyümeye devam etti.

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden TAB Gıda, 2024 yılını finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla kapattı. Sistem genelindeki satışlar hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dahil olmak üzere, yüzde 64 artışla 41,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirket, 2024 yılında reel bazda yüzde 11 hasılat büyümesi kaydederken, FAVÖK'te de reel olarak yüzde 9 artış sağlayarak 6,9 milyar TL'ye ulaştı. Bu büyüme, şirketin karlı büyüme stratejisini, pazar liderliğini ve operasyonel verimlilik ile mali disiplin alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, "2024 yılında hem hasılat hem de FAVÖK'te reel büyüme kaydederek, FAVÖK marjımızı yüzde 21 seviyesinde korumayı başardık ve karlı büyüme hedeflerimize ulaştık. Ayrıca, toplam varlıklarımızı reel bazda yüzde 11, öz kaynaklarımızı ise yüzde 13 oranında artırarak önemli büyüme gerçekleştirdik. Bu sonuçlar, operasyonel verimlilik ve mali disiplin alanındaki başarımızı ortaya koyarken, güçlü bilanço yapımız ve borçsuz duruşumuz, şirketin finansal dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

TAB Gıda'nın restoran ağının genişletmesine ve franchise modelinin başarısına dikkat çeken Özgür Çetinkaya, "Restoran ağımızı genişletmeye devam ettik. Yıl içinde toplam 246 yeni restoran açarak, restoran sayımızı 1.830'a ulaştırdık. Bu, ortalamada her iş günü 1 yeni restoran açıldığı anlamına geliyor. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı yüzde 45'e yükselirken dengeli bir büyüme modelimiz ile operasyonel verimliliğimizi ve pazar liderliğimizi pekiştirdik" diye konuştu.

Dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerle operasyonel verimliliğin arttırılmasına da değinen Çetinkaya, "2024 yılı sonu itibarıyla restoranlarımızda toplam 1.359 self-servis sipariş ekranı kurduk. Bu, müşterilerimize daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunarken, operasyonel maliyetlerimizi de düşürdü. Dijital satışlar, toplam satışlarımızın yüzde 35'ini aşarak büyümemize önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, paket servis siparişlerinde yüzde 11 artışla 47 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşme konusundaki kararlılığımız, operasyonel verimliliğimizi artırma hedeflerimize katkı sağlayarak, marjlarımızın iyileşmesine destek oldu" şeklinde konuştu.

"2025 yılında büyüme, inovasyon ve pazar liderliğimiz devam edecek"

Çetinkaya "2025 yılında da büyüme, inovasyon ve pazar liderliği odaklı stratejilerimizle yolumuza devam edeceğiz. Restoran ağımızı yüzde 10 oranında genişletmeyi ve dijital satışlarımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, operasyonel verimliliğimizi artıracak teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Akıllı sistemler, robotik hizmetler ve gelişmiş iş gücü yönetimi araçları gibi yeniliklerle, müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyoruz. Bu güçlü ve karlı büyüme vizyonumuzu, tüm paydaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Franchise iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve diğer tüm iş ortaklarımıza güven ve destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor. 2025 yılında da aynı kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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