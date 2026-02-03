SYS Grup, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda ödül aldı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda "Silah Sistemleri ve Mühimmat Ürün Grubu" kategorisinde 2. oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlardaki temsilcilerinden SYS Grup, Antalya'da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat stratejilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı konferansta, dünya genelinde ticaret dengelerinin hızla değiştiği, bölgesel çatışmaların ve küresel kutuplaşmanın arttığı bir dönemde sektörün küresel arenadaki yeri ve yeni hedefleri değerlendirildi.

Konferans kapsamında sektörün geneli ve çeşitli kategorilerde ihracata en fazla katkıda bulunan firmalara ödülleri verildi.

SYS ise "Silah Sistemleri ve Mühimmat Ürün Grubu" kategorisinde 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Söz konusu kategoride yer alan firmalar arasında silah üreticisi ünvanıyla öne çıkan SYS, aldığı bu ödül ile sektördeki konumunu bir kez daha teyit etti.

SYS Grup adına ödülü, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gençay Gençer'e Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından verildi.

SYS Grup'tan 2026 için 300 milyon doları aşan konsolide ciro hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, SYS'nin Samsun'daki üretim merkezinde başlayan yolculuğunun, ABD ve İngiltere'deki tesislerle küresel boyut kazandığını belirtti.

Aral, CANİK markasının 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte Türkiye'yi gururla temsil ettiğini vurgulayarak, "Geride bıraktığımız yıl, dünya genelinde ticaret dengelerinin hızla değiştiği, jeopolitik kutuplaşmanın derinleştiği ve belirsizliklerin arttığı son derece zorlu bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında en büyük özel sektör ateşli silah üreticisi konumunda yer almanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Aral, şunları kaydetti:

"Türk savunma ve havacılık sanayisinin rekor kırarak ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştığı yılda bunu bir kez daha başarmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. CANiK ve SYS Grup olarak, yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan, sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisiyle ilerliyoruz. 2026 yılı için belirlediğimiz 300 milyon doların üzerindeki konsolide ciro hedefi, hem küresel pazarlardaki iddiamızın hem de ülkemize olan sorumluluğumuzun açık bir göstergesidir."