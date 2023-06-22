Süveyş Kanalı'ndan rekor gelir

Mısır'ın Süveyş eyaletinde yer alan Süveyş Kanalı'nda yola çıkan bir gemi, 21 Haziran 2023. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir önceki dönem 7 milyar ABD doları olan Süveyş Kanalı yıllık gelirinin 2022-2023 mali yılında 9,4 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını kaydetti.