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Süveyş Kanalı'ndan rekor gelir

Süveyş Kanalı'ndan rekor gelir

Ekonomi Haberleri

Mısır'ın Süveyş eyaletinde yer alan Süveyş Kanalı'nda yola çıkan bir gemi, 21 Haziran 2023. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir önceki dönem 7 milyar ABD doları olan Süveyş Kanalı yıllık gelirinin 2022-2023 mali yılında 9,4 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını kaydetti.

SÜVEYŞ, 22 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş eyaletinde yer alan Süveyş Kanalı'nda yola çıkan bir gemi, 21 Haziran 2023.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir önceki dönem 7 milyar ABD doları olan Süveyş Kanalı yıllık gelirinin 2022-2023 mali yılında 9,4 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını kaydetti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Süveyş Kanalı 21 Haziran Mısır Ekonomi Haberler

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