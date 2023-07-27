Suudi Arabistan ve Umman arasında 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile Umman Yatırım Kurumu, Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım yapılmasının önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan anlaşma ile Suudi Arabistan, Umman'daki çeşitli varlık sınıflarına ve hedef sektörlere yatırımlarını artırmayı hedefliyor. PIF'ın Umman'da gelecek vadeden sektörlere 5 milyar dolar tahsis edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile Umman Yatırım Kurumu, Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım yapılmasının önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Umman haber ajansı ONA ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberlerine göre, Suudi Arabistan, imzalanan bu mutabakat zaptı ile Umman'daki çeşitli varlık sınıflarına ve bazı hedef sektörlere girerek yatırımlarını artırmayı amaçlıyor.

Mutabakat zaptı, Umman'daki PIF ve iştiraklerinin portföyünü büyütmeye yönelik yatırım fırsatları sağlayacak bir dizi teşvik ve ayrıcalığı barındırıyor.

PIF Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika Yatırımlarından Sorumlu Genel İdare Başkanı Yezid el-Humeyd, bu mutabakat zaptının, PIF ile Umman Yatırım Kurumu arasındaki ilişkileri güçlendirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

PIF'ın Umman'da gelecek vadeden sektörlere 18 milyar Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 5 milyar dolar) tahsis edeceği ve Suudi Arabistan'ın Umman'daki yatırımlara katkı sağlayacağı belirtildi.

Mutabakat zaptı, tamamen PIF'e ait Suudi Arabistan-Umman Yatırım Şirketi'nin kurulması çerçevesinde imzalandı.

Şirket, Umman'daki ilk yatırımını sondaj ve petrol sahası hizmetleri veren Abraj Energy Services'e yaptı.

Suudi Arabistan-Umman Yatırım Şirketi, halk arzının ardından Abraj Energy Services'in yaklaşık yüzde 20 hissesini satın aldı.