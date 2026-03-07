Suudi Arabistan yarından itibaren BAE'ye karşılıklı uçuşları kısmen başlatıyor

Suudi Arabistan Havayolları, yarından itibaren Dubai'ye karşılıklı yapılan uçuşların kısmen yeniden başlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Havayolları tarafından yapılan açıklamada, kısmi seferlerin Dubai'ye Riyad ve Cidde'den iki gidiş ve aynı şehirlere iki dönüş uçuşunu içerdiği belirtildi.

Havayolu şirketi, uçuşların bölgedeki gelişmelere bağlı olarak kademeli olarak artırılacağını kaydetti.

Öte yandan Kuveyt Havayolları'ndan yapılan açıklamada, vatandaşları karayoluyla Kuveyt'e geri getirmek amacıyla bazı başkentlerden Suudi Arabistan'a uçuşlar düzenlemeye başlandığı ifade edildi.